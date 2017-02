Morto Giacomo Pueroni, disegnatore di Nathan Never e Jonathan Steele

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo sabato 18 febbraio 2017

È morto Giacomo Pueroni, disegnatore della Sergio Bonelli Editore che ha firmato alcune tra le tavole più belle di Jonathan Steele, Nathan Never, Zona X e Dragonero.

Giacomo Pueroni non c'è più: la Sergio Bonelli Editore, con un articolo sul sito ufficiale, ha confermato che il disegnatore torinese trapiantato a Gorizia ha perso la sua battaglia con la SLA. Una battaglia che è iniziata all'inizio del 2016 e che, purtroppo, è terminata oggi proprio a Gorizia. Umanamente parlando, la scomparsa di Pueroni è davvero una tragedia perché, se mi è concesso esprimere una mia personalissima opinione in merito, morire a 53 anni appena compiuti per un male che lo ha consumato nel giro di neanche un anno è qualcosa che fa riflettere.

Artisticamente parlando, Pueroni è stato uno di quei disegnatori che ha fatto tanta gavetta sulle fanzine di fantascienza anni ottanta/novanta, ed è proprio grazie a queste produzioni che la Bonelli lo ha notato e portato sulle pagine di Zona X, dove illustrerà la storia Cleopatra 2000. Ma è su Jonathan Steele che Pueroni si farà conoscere dai lettori bonelliani, ed il suo lavoro è stato così apprezzato da permettergli successivamente di disegnare anche su testate importantissime quali Nathan Never e Dragonero.

Noi di Comicsblog porgiamo alla famiglia Pueroni le nostre più sentite condoglianze.

via | Sergio Bonelli Editore Official Site