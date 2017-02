La top ten dei dieci fumetti più venduti negli USA a gennaio 2017

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo domenica 19 febbraio 2017

Quali sono stati i fumetti/spillati più venduti negli USA a gennaio 2017? Andiamo a vedere quali testate hanno deciso di "premiare" i lettori americani nel primo mese del nuovo anno!

Gennaio 2017 è ormai alle porte, e con lui tutta quella serie di nuove uscite pubblicate negli States dalle case editrici americane. E qual è stato il fumetto più venduto del primo mese del nuovo anno? Com'era prevedibile, U.S. Avengers #1 è stato l'albo più acquistato dai lettori statunitensi che, pensate un po', lo hanno preferito ai numeri #14 e #15 di Batman, qui rispettivamente al secondo e al terzo posto della top ten. Potere del marketing marveliano? Forse no...

Nonostante la Marvel abbia puntato tutto su U.S. Avengers e Monsters Unleashed, solo la testata dei nuovi vendicatori ha dato i risultati sperati, mentre la DC Comics riesce a piazzare nella top ten titoli assurdi come Justice League/Power Rangers #1 (quarto) e Justice League vs Suicide Squad #3 (settimo). Una cosa davvero buffa, se ci pensate bene!

Di seguito la classifica nella sua interezza:



U.S.AVENGERS #1 BATMAN #14 BATMAN #15 JUSTICE LEAGUE/POWER RANGERS #1 THE WALKING DEAD #162 ALL-STAR BATMAN #6 JUSTICE LEAGUE VS. SUICIDE SQUAD #3 MONSTERS UNLEASHED #1 AMAZING SPIDER-MAN #23 JUSTICE LEAGUE #12

