La top ten dei dieci graphic novel e trade paperback più venduti negli USA a gennaio 2017

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo domenica 19 febbraio 2017

Prima mesata americana di volumi bella "corposa" quella di gennaio 2017, dove a farla da padrona è la DC Comics con la nuova vita dei suoi eroi nel post-Rebirth!

Gennaio 2017 è stato il mese delle uscite da collezione della DC Comics che, nella top ten dei volumi e/o graphic novel più venduti negli States, piazza ben cinque uscite su dieci! E che uscite: i TP di Batman, Superman, Flash, Green Arrow e della Justice League occupano gran parte della classifica, con il Cavaliere Oscuro che domina la mesata guadagnandosi il primo posto. Male la Marvel che, se non fosse stato per il primo TP di Han Solo (ottavo), non avrebbe piazzato nulla in questa Top Ten di gennaio.

Bene la Image Comics che, nonostante non riesca più a riempire la top ten dei suoi prodotti, se la cava sempre egregiamente. Il merito è anche di Brian K. Vaughan e dei suoi Saga e Paper Girls, fumetti di pregevolissima fattura che piacciono molto anche in Italia!

Di seguito la classifica completa:



BATMAN VOLUME 1: I AM GOTHAM TP KILL OR BE KILLED VOLUME 1 TP THE FLASH VOL. 1: LIGHTNING STRIKES TWICE TP SUPERMAN VOL. 1: SON OF SUPERMAN TP SAGA VOLUME 1 TP JUSTICE LEAGUE VOL. 1: THE EXTINCTION MACHINE TP PAPER GIRLS VOLUME 1 TP STAR WARS: HAN SOLO TP GREEN ARROW VOL. 1: THE LIFE & DEATH OF OLIVER QUEEN TP THE BLACK MONDAY MURDERS VOLUME 1: ALL HAIL GOD MAMMON TP



