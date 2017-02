James Bond Service, la Dynamite Entertainment affida a Kieron Gillen uno speciale su 007

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 20 febbraio 2017

La Dynamite Entertainment sta per pubblicare uno speciale sull'Agente 007 intitolato James Bond Service, con l'autore Kieron Gillen che si occuperà dei testi di questa nuova storia!

La Dynamite Entertainment ha annunciato l'uscita di James Bond Service, un nuovo speciale con protagonista l'Agente 007. Fin qui tutto normale, direte voi, perché di serie a fumetti e speciali su James Bond ne sono usciti davvero tantissimi, e la Dynamite fa bene a sfruttare appieno la possibilità di pubblicare nuove storie ispirate al personaggio creato dallo scrittore e giornalista inglese Ian Fleming. Ma se vi dicessi che, per questo James Bond Service, la Dynamite si è affidata alle sapienti mani di Kieron Gillen? Beh, sono sicuro che le carte in tavola si fanno più interessanti!

Dopo aver visto autori di primissimo piano come Warren Ellis, Andy Diggle, Benjamin Percy e James Robinson sulle testate dedicate a James Bond, ora è il turno di Gillen mostrarci cosa è in grado di fare con un personaggio così particolare come l'Agente 007. E sarà molto divertente vedere come Gillen, che viene da una lunghissima esperienza in casa Marvel (dove ha appena terminato la testata dedicata a Darth Vader), affronterà questa nuova sfida editoriale!

Le 48 pagine di James Bond Service saranno disegnate da Antonio Fuso, mentre la pubblicazione del fumetto è prevista per maggio 2017.

via | Bleeding Cool