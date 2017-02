Igort lascia la Coconino Press, su Facebook le motivazioni della decisione

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo mercoledì 22 febbraio 2017

Con un comunicato che lascia poco spazio all'immaginazione, Igor "Igort" Tuveri annuncia su Facebook d'aver lasciato la Coconino Press, casa editrice fondata dall'autore nel 2000!

Quando penso alla Coconino Press, il primo nome che mi viene in mente è sicuramente quello di Igort (Igor Tuveri), autore/disegnatore italiano tra i più prolifici e conosciuti del nostro bel paese. Immaginate quindi lo shock nell'apprendere che ieri, dopo attente riflessioni, Igort ha deciso di lasciare la Coconino Press, cosa che l'autore cagliaritano ha annunciato a tutti i lettori ed appassionati tramite una nota sul suo profilo Facebook (nota che potete leggere in basso). Ma perché Igort ha abbandonato la casa editrice che egli stesso ha fondato nel 1999/2000?

Essenziale ma accorato allo stesso tempo, Igort dice che non ci sono più le condizioni per lavorare serenamente nella stessa Coconino Press che lui e tanti altri autori (italiani e non) hanno contribuito a far diventare una delle realtà più importanti del fumetto italiano. Una realtà che perde, oltre che ad un autore e un disegnatore di fama internazionale, anche un imprenditore illuminato e capace.

Chi prenderà il posto di Igort alla Coconino Press? E cosa farà Igort d'ora in poi? Sono certo che lo scopriremo molto presto.

via | Igort Official Facebook Page