Patsy Walker AKA Hellcat, la Marvel chiuderà la testata ad aprile

Patsy Walker AKA Hellcat è stata una delle testate più strane apparse durante l'iniziativa All-New, All-Different Marvel del 2015 quando, in preda agli ennesimi rilanci, la casa editrice americana decise di sfornare anche una serie dedicata al personaggio in questione. Scritta da Kate Leth e disegnata da Brittney Williams, la testata sembrava resistere anche a tutto quello che è venuto dopo il 2015, e questo è stato possibile solo grazie al piglio divertente e scanzonato che l'autrice ha dato alla sua Patsy Walker. Ma arrivate le solicitations di maggio 2017, i lettori americani si sono subito accorti che Patsy Walker AKA Hellcat è stata rimossa dal catalogo delle uscite future, immaginando (giustamente) che la testata fosse stata cancellata!

Hey friends! You may have noticed that Hellcat is absent from May’s Marvel solicitations. It’s true, we’re ending at issue 17! On our terms.