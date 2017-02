Nightwing film, Chris McKay sarà il regista della pellicola?

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo venerdì 24 febbraio 2017

Che la Warner Bros sia intenzionata a portare Nightwing sul grande schermo lo sapevamo già, ma fino a ieri nessuno è stato in grado di dirci quando vedremo l'eroe di Gotham City in azione. Fino a ieri, appunto!

Un film su Nightwing è sicuramente tra i progetti più interessanti della Warner Bros, ed infatti i rumors su questo possibile live-action con protagonista quel Dick Grayson di cui il DC Cinematic Universe non ci ha ancora svelato nulla (anche perché, ad oggi, del "nuovo" Batman sappiamo davvero poco) sono fermi solo sulla scelta di casting e registi. Ed anche se i ragazzi di The Hollywood Reporter danno quasi per certo che sarà Chris McKay il regista della pellicola dedicata a Nightwing, sapere che la mente dietro al progetto di Lego Batman Movie è ancora in negoziazione con la Warner Bros rende la notizia un semplice ma importante rumor!

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, McKay sta ancora negoziando con la Warner Bros i termini del contratto che lo legherebbe alla produzione del film su cui, al momento, sappiamo solo che Bill Dubuque si occuperà degli script.

Speriamo che questo ennesimo rumor possa concretizzarsi ed aprire a nuove indiscrezioni sul film dedicato a Nightwing!

via | The Hollywood Reporter