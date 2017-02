The Batman, il film sarà diretto da Matt Reeves

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo venerdì 24 febbraio 2017

Dopo che Ben Affleck ha rinunciato a dirigere il prossimo film della Warner Bros dedicato a Batman, tutti si son chiesti chi avrebbe preso il suo posto. Ed oggi sappiamo finalmente chi sarà il "prescelto"!

The Batman è sicuramente il film della Warner Bros che tutti stanno aspettando, anche perché l'attore/regista Ben Affleck sembrava davvero convinto di quello che avrebbe voluto realizzare per il "suo" Bruce Wayne. Ma dopo che lo stesso Affleck ha deciso di non vestire i doppi panni di attore e regista della pellicola, s'era creato un piccolo caso attorno a chi avrebbe dovuto dirigere The Batman. Un caso che ha visto speculazioni infinite, rumors favolosi e partecipazioni mai confermate. Ma oggi, dopo tanto parlare, dai vertici della Warner Bros arriva la conferma ufficiale: sarà Matt Reeves il regista di The Batman!

Regista di The Cloverfield e di due dei capitoli cinematografi della nuova saga de Il Pianeta delle Scimmie, Reeves ha subito dichiarato a The Hollywood Reporter il suo amore per il Cavaliere Oscuro. Un amore che il regista dovrà presto tradurre in un film che sia degno della fama di uno dei personaggi più famosi della DC Comics!

Ora non ci resta che sperare in un avanzamento veloce dei tempi di pre-produzione, in modo da poter aver presto una data d'uscita ufficiale per The Batman!

via | Newsarama