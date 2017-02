Oscar 2017, premiati Zootropolis e Suicide Squad

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 27 febbraio 2017

Gli Oscar 2017 hanno portato bene a Zootropolis e Suicide Squad, che hanno vinto rispettivamente una statuetta a testa!

La notte degli Oscar 2017 è ufficialmente passata, e con lei se ne vanno anche tutte le statuette consegnate dall'Academy per l'occasione. Ma a noi "nerd", di un film come La La Land, interessa qualcosa? Beh, sicuramente a qualcuno è piaciuto, ma sono altre le categorie di film che ci piacciono. I film animati, soprattutto. Ed è qui che, nella notte degli Oscar 2017, Zootropolis della Disney è riuscito a svettare davanti a competitors fortissimi come Kubo e la spada magica, La mia vita da Zucchina, Oceania e La tartaruga rossa! Ok, quest'Oscar era praticamente "telefonato", ma vedere La tartaruga rossa dello Studio Ghibli perdere contro un film Disney fa un certo effetto!

Oscar quasi tutto italiano è quello per Miglior trucco e acconciatura vinto da Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson che, per chi non lo sapesse, sono stati i truccatori di Suicide Squad, film della Warner Bros dedicato al gruppo di criminali della DC Comics.

Voi cosa ne pensate? Zootropolis meritava di vincere oppure no? E che ne dite dell'Oscar andato a Suicide Squad?

via | Cineblog.it