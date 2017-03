Deadpool: Bad Blood, la Marvel annuncia l'uscita del graphic novel

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 2 marzo 2017

Dopo quasi due anni di lavorazione, la Marvel ha annunciato Deadpool: Bad Blood, graphic novel che segnerà il ritorno di Rob Liefeld sulle pagine di un'opera con protagonista il "Merc-with-a-mouth"!

Era novembre del 2015 quando, seguendo un annuncio di Rob Liefeld, parlammo per la prima volta di Deadpool: Bad Blood, nuovo graphic novel a cui l'autore/disegnatore americano stava lavorando e che, secondo lui, sarebbe uscito nel 2016. Peccato che nel 2016 la Marvel non ha detto neanche mezza parola su questo Deadpool: Bad Blood che, almeno per il sottoscritto, sembrava precipitato nel limbo delle pubblicazioni annunciate ma mai realizzate. Ma evidentemente mi sbagliavo, perché la Marvel ha appena pubblicato un comunicato stampa relativo all'uscita di questo graphic novel!

Previsto per maggio del 2017, Deadpool: Bad Blood segna il ritorno di Rob Liefeld su un'opera con protagonista quel Wade Wilson che l'autore ed artista americano aveva creato, insieme a Fabian Nicieza, nel lontano luglio del 1994. Un personaggio che in oltre vent'anni di pubblicazioni ha fatto davvero tanta strada, quindi sono davvero curioso di vedere come Liefeld (qui affiancato da Chris Sims e Chad Bowers) si "riprenderà" Deadpool!

Date un'occhiata alle prime tavole di Deadpool: Bad Blood e scriveteci cosa ne pensate!

via | Newsarama