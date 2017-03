La top ten dei dieci graphic novel e trade paperback più venduti negli USA a febbraio 2017

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo martedì 7 marzo 2017

Una top ten tutta da commentare questa dei dieci graphic novel e trade paperback più venduti negli USA in questo freddissimo febbraio 2017!

Top ten molto interessante questa del comparto graphic novel/trade paperback di febbraio 2017 dove, tra i volumi più venduti negli USA, sono spuntate delle chicche davvero intriganti. Chicche come Seven to Eternity vol. 01, primo TP del nuovo fumetto della Image Comics scritto da Rick Remender e disegnato da Jerome Opeña e Matt Hollingsworth che, come potete vedere, è al primo posto della top ten!

Ma febbraio è una mesata molto buona soprattutto per la IDW Publishing che, oltre a ripiazzare in classifica il graphic novel Love is Love (secondo) e il terzo volume del graphic novel March (sesto), due libri di pregevolissima fattura. Va fortissimo anche la DC Comics, che piazza nella top ten ben quattro TP presi direttamente da Rebirth.

Di seguito la top ten nella sua interezza:







SEVEN TO ETERNITY VOL 01 LOVE IS LOVE BATMAN DETECTIVE VOL 01 RISE OT BATMEN SNOTGIRL VOL 01 GREEN HAIR DONT CARE WONDER WOMAN VOL 01 THE LIES MARCH BOOK 03 SUPERMAN ACTION COMICS VOL 01 PATH OF DOOM HAL JORDAN & THE GLC VOL 01 SINESTROS LAW OUTCAST BY KIRKMAN & AZACETA VOL 04 CIVIL WAR II HC

via | Diamond Comic Distributors