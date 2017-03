La Marvel annuncia un crossover tra Totally Awesome Hulk e Weapon X

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 9 marzo 2017

Totally Awesome Hulk e Weapon X sono le due testate che la Marvel ha affidato alle sapienti mani di Greg Pak che, a quanto pare, ha deciso realizzare un crossover tra queste due serie!

In Marvel si lavora molto per la realizzazione di crossover tra le testate più disparate, ma mai avrei immaginato che si potesse arrivare a una storia combinata che coinvolgesse Totally Awesome Hulk e Weapon X, due serie che in comune non sembrano avere davvero nulla. Ma aspettate, qualcosa in comune ce l'hanno: sono scritte entrambe da Greg Pak che, a quanto pare, ha proposto proprio lui di realizzare questo crossover! Un crossover che prenderà il nome dal primo one shot che la Marvel pubblicherà e che si chiamerà Weapons of Mutant Destruction!

Pensata come una run che si svilupperà in otto uscite (quattro su Totally Awesome Hulk, due su Weapon X più due one-shot), questa nuova storia è stata inizialmente soprannominata Hulkverine, in onore della prima immagine pubblicata dalla Marvel per l'occasione. Ma con l'uscita del piano editoriale completo, sappiamo ora che la serie si chiama Weapons of Mutant Destruction e che Pak ha voluto "riesumare" l'eterna rivalità tra Hulk e Wolverine, sviluppandola su un piano totalmente diverso.

Speriamo che la Marvel pubblichi presto qualche tavola di Weapons of Mutant Destruction, perché la curiosità è davvero tanta!

via | Newsarama