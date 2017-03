Royals 1, la Marvel pubblica la preview dell'albo

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 9 marzo 2017

Cosa è successo alla famiglia reale degli Inumani dopo gli eventi di Inhumans vs X-Men? La risposta la troveremo su Royals, nuova testata della Marvel con protagonisti Freccia Nera e gli Inumani!

La Marvel ci tiene molto agli Inumani, e questo l'avevamo capito un po' tutti. E dopo gli eventi di Inhumans vs X-Men, c'è bisogno di capire cosa faranno Freccia Nera e la famiglia reale. A questi interrogativi risponderà Royals, nuova serie regolare scritta da Al Ewing e disegnata da Jonboy Meyers che sarà pubblicata dalla Marvel a partire dal 5 aprile 2017! Ma perché la testata si chiama appunto Royals e non Inhumans? Semplice: perché la famiglia reale degli Inumani ha una nuova missione da compiere!

Dopo tutto quello che è successo in Inhumans vs X-Men, Freccia Nera e Medusa hanno deciso di partire per il cosmo insieme a Crystal, Gorgon, Flint e Swain per cercare indizi sulle vere origini della loro razza. E sembra proprio che Freccia Nera sia intenzionato ad andare in fondo a questa faccenda, considerato che ha deciso addirittura di rinunciare alle sue origini "regali"!

Le nuove avventure degli Inumani mi intrigano parecchio, e questa prima preview dell'albo non fa che aumentare la mia curiosità!

