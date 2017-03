Wonder Woman Film, online il nuovo trailer ufficiale italiano

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 13 marzo 2017

Il prossimo film della Warner Bros dedicato a Wonder Woman si arricchisce di un nuovo trailer, dove scopriremo alcuni dettagli sulla trama della pellicola!

Il film con protagonista Wonder Woman sarà pubblicato il 1 giugno di questo 2017 e la Warner Bros, che è sempre stata molto riservata circa anteprime e informazioni sulla pellicola, tra sabato e domenica ha rilasciato un nuovo trailer italiano dedicato alla supereroina più forte della DC Comics. Un trailer dove la figura di Gal Gadot/Diana Prince/Wonder Woman si erge altissima rispetto a tutti gli altri personaggi coinvolti ma dove, finalmente, si capisce qualcosina di più su alcune parti della trama del film.

Addestrata per essere la più forte tra tutte le amazzoni, la Wonder Woman del film salverà il pilota Steve Trevor (Chris Pine) da morte certa, apprendendo da lui che nel mondo è scoppiato un conflitto che potrebbe destabilizzare le sorti dell'intero pianeta. Abbandonare Themyscira sarà molto duro per la principessa Diana, ma l'eroina sembra intenzionata a fermare questa follia con le sue mani...costi quel che costi!

Il trailer italiano (pubblicato dal canale Youtube CinePlanet) è molto bello, e vi consiglio di dargli un'occhiata!