Secret Empire: Uprising, Vedova Nera protagonista del nuovo tie-in

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 13 marzo 2017

Come in ogni maxisaga marveliana che si rispetti, anche in Secret Empire sono previsti diversi tie-in. Ma tra quelli annunciati, questo Secret Empire: Uprising sembra sicuramente il più interessante!

Secret Empire sarà la maxisaga che ci consegnerà un Captain America diverso da come l'abbiamo sempre immaginato, e considerato che tutti gli schemi e le dinamiche del Marvel Universe andranno a farsi benedire, i tie-in di questo nuovo crossover sono anch'essi pieni di sorprese. Sorprese come quelle presenti in Secret Empire: Uprising, one-shot di 30 pagine scritto da Derek Landy e disegnato da J. Cassara dove la protagonista assoluta è Vedova Nera, la superspia dei Vendicatori che si scaglierà qui contro l'amico Steve Rogers!

Ambientata tra il numero #3 e #4 di Secret Empire, la storia di Secret Empire: Uprising ruota attorno a Vedova Nera e alla squadra di giovani supereroi che Natasha Romanoff ha reclutato per far fronte alla minaccia rappresentata dalle macchinazioni di Captain America. Una storia di spionaggio ed azione, dove scopriremo sicuramente qualcosa di più su quanto accadrà in Secret Empire.

Secret Empire: Uprising sarà pubblicato dalla Marvel il 31 maggio 2017, ma su Newsarama confermano che l'albo potrebbe slittare per gli inizi di giugno.

via | Newsarama