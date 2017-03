Secret Empire: United, la Marvel annuncia un nuovo one shot

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo mercoledì 15 marzo 2017

Continuano gli annunci dei tie-in e one shot dedicati a Secret Empire, nuova maxisaga della Marvel con protagonista un Captain America "malvagio"!

Si chiama Secret Empire: United il nuovo one shot che la Marvel pubblicherà nel calderone di uscite dedicate a Secret Empire! Ed analogamente a quanto è stato annunciato per Secret Empire: Uprising, anche in Secret Empire: United la protagonista sarà una donna. E che donna: Emma Frost! Scritto da Jim Zub e disegnato da Ario Anindito, questo nuovo one shot è dedicato interamente ad Emma Frost e alla costruzione di un nuovo fronte di X-Men che, stanchi delle manipolazioni di Steve Rogers, si riuniranno per dar battaglia a quest'inedito nemico!

La storia di Secret Empire: United è molto intrigante, perché si collega ad un evento molto importante come Inhumans vs X-Men, dove la Frost ha assunto un ruolo molto incisivo nella trama. Un ruolo che sembra andare lievemente in contrasto con quanto andremo a vedere in questo one shot, dove la Frost aiuterà i mutanti di New Tian a scacciare l'HYDRA dalla città.

La Marvel ha annunciato l'uscita di Secret Empire: United per il 14 giugno 2017, poco dopo l'uscita di Secret Empire: Uprising.

via | Newsarama