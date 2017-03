One Piece, spoiler capitolo 859

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo venerdì 17 marzo 2017

Davvero interessante quest'ultimo capitolo di One Piece che, pur essendo di transizione, da il via ad una nuova fase della saga corrente del manga di Eiichiro Oda!

Come sempre, ricordiamo a tutti i lettori italiani di non proseguire nella lettura mentre, se seguite la serializzazione giapponese di One Piece, potete tranquillamente usufruire delle nostre anticipazioni.

Dopo il salto troverete il link di rimando al capitolo 858 e le prime indiscrezioni (confermate e con immagini) del capitolo 859.

Riassunto e spoiler capitolo 858 (link)

Spoiler capitolo 859

Sanji prende parola e, seppur non avendo combattuto direttamente con Mama, il cuoco dice a tutti qualcosa di assolutamente sensato: anche se sono un gruppo ben nutrito di guerrieri capaci, come faranno a far fuori un "pallone di ferro" come Big Mom? La stessa domanda di Sanji viene fatta anche da chi ha avuto a che fare con Mama come Chopper e gli altri che, solo nel tentativo di recuperare Chopper dalle mani della piratessa dormiente, hanno rischiato seriamente di morire! Senza considerare che, al Tea Party di Mama, saranno presenti praticamente tutti gli uomini più potenti della ciurma di Big Mom, Dolci Comandanti compresi. Le domande pesano come macigni e Bege, assolutamente tranquillo, dice a tutti che se si verificheranno determinate condizioni, lui sarà in grado di prendere la testa di Big Mom in 5 secondi esatti!

Chopper dice giustamente che 5 secondi sembrano davvero pochissimi e Vito, ridacchiando come sempre, risponde alla renna che basta un attimo di distrazione per trovarsi alla gola uno dei Dolci Comandanti di Big Mom, quindi 5 secondi sono praticamente un'eternità. E Bege dice che, qualora si dovesse avverare quanto detto da Vito poc'anzi, sarebbe guerra totale. Una guerra che li vedrebbe sicuramente sconfitti e dove nessuno di loro avrebbe speranza di sopravvivere.

Bege inizia così a spiegare il piano chiamando in causa la "collaborazione" di Caesar Clown che, furioso, dice al pirata che deve chiamarlo Gastino (e deve farlo anche in presenza di Big Mom). Caesar minaccia quindi Bege dicendogli che, una volta uccisa Mama, lui deve mantenere la sua promessa e ridargli il cuore, altrimenti lo scienziato si prenderà la vita di suo figlio. Questo fa infuriare giustamente Chiffon che, proteggendo Petz con il suo corpo, risponde dicendo a "Gas-Tiny" che Bege mantiene sempre le sue promesse. Rufy ride pensando a come Chiffon ha chiamato Caesar mentre Nami, per nulla turbata, continua a considerare di chiamare lo scienziato semplicemente "spazzatura". Caesar si infuria sempre di più e Bege, che sembra decisamente stanco, inizia a chiamare lo scienziato "questo tizio", in modo che C.C. non abbia più nulla da obiettare. Finito questo siparietto comico, C.C. spiega quale sarà il suo ruolo all'interno del piano. Un ruolo molto, molto importante...

C.C. ha realizzato ben tre proiettili di KX Launcer, un gas velenoso simile al Sarin di cui lo scienziato va molto fiero. Già uno solo di questi proiettili (che praticamente sembrano dei razzi per un bazooka, e probabilmente lo sono anche) basterebbe per fare una strage, ma visto che il nemico che stanno affrontando è Big Mom, a loro ne servono addirittura tre. Sanji interviene dicendo che, avendo un'arma in grado di uccidere Big Mom, il loro compito sarà solo quello di creare a Bege un diversivo. Ma Bege dice a Sanji che no, seppur potentissimi, quei proiettili non riusciranno a penetrare la pelle durissima di Big Mom se, prima di colpire l'Imperatrice Pirata, non si verificheranno due condizioni.

La prima condizione è semplice, ma dannatamente difficile: nessuno dei presenti deve riuscire ad impedire a Bege di sparare. La seconda condizione, ben più complicata, consiste nel trovare il momento esatto in cui Mama sarà più debole. E quando riusciranno tutti a far si che si verifichino entrambe queste condizioni? Ma che domande: al Tea Party!

L'urlo di Bege ha fatto svegliare e piangere il piccolo Petz, e così il pirata si "addolcisce" un attimo per cercare di far riaddormentare il figlioletto. Finito questo siparietto, Bege dice ai ragazzi che lui è ormai nella ciurma di Mama da quasi un anno, e per tutto questo tempo non ha mai visto la piratessa ferirsi o farsi del male, nemmeno quando viene colpita direttamente da palle di cannone o affonda navi praticamente da sola. Ma una volta, Bege ha visto Mama in difficoltà. Vito ricorda al suo "boss" l'episodio della "Foto di Caramel" e il pirata, confermando le parole del suo sottoposto, inizia a raccontare questa vicenda...

Ogni volta che organizza un Tea Party, Mama riserva sempre un posto alla foto di "Madre Caramel". Questa foto sembra avere un valore altissimo per Mama, che considera "Madre Caramel" come la sua salvatrice (anche se, come detto da Chiffon, si sa poco o nulla su chi sia questa misteriosa persona). Sta di fatto che, da quando Madre Caramel è scappata, Big Mom porta sempre ai Tea Party questa foto, che ha il suo posto tra i tavoli degli invitati. Ma come può una foto essere il punto debole di una piratessa praticamente indistruttibile come Big Mom? Questo ce lo spiega Chiffon che, ricordando un vecchio episodio, dice a tutti che una volta fu urtata per errore la foto di Madre Caramel, e la reazione di Mama fu sorprendente: diventata immediatamente blu dopo essersi accorta del fatto, Mama ebbe una vera e propria crisi isterica, emettendo un urlo che Chiffon dichiara "alieno". In pochi riuscirono a resistere alla potenza di quell'urlo che, come ricorda giustamente Bege, sarà stato sicuramente legato all'Ambizione del Re che Mama dovrebbe controllare. E quando Mama cadde sulle ginocchia dallo shock, tutti notarono che dalla gamba della piratessa uscì un po' di sangue a causa di una piccola sbucciatura. Una vera sorpresa per tutti, considerato che nessuno avrebbe mai immaginato che Big Mom potesse ferirsi in quel modo!

Ed è qui che viene la parte più difficile e impressionante del piano di Bege: cosa succederebbe se qualcuno, durante il Tea Party, strappasse la foto di Madre Caramel? Bege è sicuro che, indebolita in quel modo, Mama perderebbe la sua indistruttibilità e così, in quei cinque secondi, lui sarà in grado di spararle i proiettili del KX Launcer, uccidendola. Chopper dice che loro sarebbero comunque deboli al grido di Big Mom ma Bege, tirando fuori dei tappi per le orecchie soprannominati "Sistema della sinfonia invisibile", risponde al quesito della renna dicendogli di non preoccuparsi. Interviene Rufy che, sottovalutando tutto quello che dovranno fare per strappare la foto di Madre Caramel, dice a Bege che lui userà quel lasso di tempo per salvare Sanji e la sua famiglia. Ma Bege rimprovera Rufy dicendogli che tra lo strappo e la crisi isterica di Big Mom passeranno sicuramente tre secondi, e sarà già un miracolo se in quel brevissimo lasso di tempo le truppe di Mama non avranno preso le loro gole. E notando che ormai anche Rufy è intervenuto nella discussione, Bege dice al pirata che toccherà a lui strappare la foto di Madre Caramel!

Chiffon dice a Bege che è ingiusto condannare a morte i ragazzi che hanno salvato la vita a sua sorella Laura e Nami, furiosa, urla al pirata che non è giusto affidare proprio a Rufy una missione del genere. Ma Rufy non sembra particolarmente turbato ed anzi, oltre ad accettare il compito, il pirata dice d'aver appena pensato ad un modo "fighissimo" per strappare la foto!

La naturalezza di Rufy ha lasciato tutti senza parole, ma ora che sanno che sarà proprio il capitano dei Mugiwara a strappare la foto, Bege e gli altri chiedono al pirata se ha capito quale sarà il segnale che aprirà il piano. Ed il segnale è ovviamente il bacio tra Sanji e Pudding, cosa che manda (giustamente) in bestia il cuoco! Sanji dice a Bege che lui sarà già molto impegnato a schivare la pallottola che Pudding vuole sparargli in testa, quindi chiede che il segnale sia proprio il colpo di pistola. Bege accetta, ed inizia così a parlare della seconda parte del piano: quando tutti urleranno, i Mugiwara si occuperanno del salvataggio di Sanji e dei suoi familiari, mentre Bege avrà tutto il tempo per assassinare comodamente Mama. Fatto questo, C.C. dovrà poi portare con se uno specchio e Brulee (che non sembra minimamente d'accordo ed anzi, preoccupata, la strega sta pensando ad un modo per avvisare Mama) per permettere a tutti di andare alle proprie navi. E da lì in poi, ognuno penserà alla sua ciurma e alla sua vita! Tutti sono d'accordo e così, mentre i Fire Tank tornano a far finta di sorvegliare il Tea Party, Sanji ritorna nella sua stanza. Ma prima di andarsene, Rufy vorrebbe chiarire con Bege i dettagli della sua entrata in scena, cosa che manda ovviamente su tutte le furie il pirata/mafioso!

Oda ci mostra quindi come si stanno preparando gli abitanti delle isole di Totland al matrimonio di Pudding e Sanji, un evento definito da tutti un giorno "di gran festa". Scopriamo che agli uomini del Germa è stato vietato l'ingresso al ricevimento, così come alle guardie personali della famiglia Vinsmoke. Ma questo, purtroppo, l'avevamo già capito...

Vediamo che i Vinsmoke stanno finendo di prepararsi, con Yonji che sembra ancora ben lontano dallo svegliarsi. Judge chiede di Reiju ed i fratelli, che sembrano più informati del padre, dicono a questo che la ragazza dovrebbe aver terminato di prepararsi. Si sveglia anche Big Mom, ma il suo risveglio non è dei migliori: lo "scheletro" non si muove più, e la donna crede che questo sia morto durante la notte. Ovviamente Mama non sospetta che quello è un falso, ma quando Zeus e Prometheus le ricordano che oggi è il giorno del Tea Party, Big Mom cambia subito umore diventando improvvisamente super-euforica!

Si passa alla stanza di Pudding dove, vedendola depressa, Nitro e Rabian chiedono alla ragazza se c'è qualcosa che non va o se il vestito non è di suo gradimento. Pudding risponde dicendo d'avvertire un fardello enorme sulle sue spalle e che, quando sparerà a "quell'idiota di Sanji", il suo bel vestito si macchierà tutto di sangue! Inoltre dovrà sovrascrivere la memoria di un sacco di persone per far si che la sua fama di "brava ragazza" continui a perdurare, e la cosa è per lei motivo di grandi seccature. Ed alla fine, sempre a detta di Pudding, questo matrimonio è proprio "una seccatura".

