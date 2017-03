Morto Bernie Wrightson, il co creatore di Swamp Thing

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 20 marzo 2017

Ieri è stata una giornata di lutto per il fumetto americano: è morto Bernie Wrightson, co creatore di Swamp Thing e maestro indiscusso dell'horror a fumetti.

È stata una morte improvvisa ma prevedibile quella di Bernie Wrightson, co-creatore di Swamp Thing della DC Comics e disegnatore tra i più importanti del fumetto horror americano. Improvvisa e prevedibile perché, dopo l'emorragia cerebrale che aveva costretto Wrightson al ritiro (annunciato proprio a gennaio 2017), l'artista aveva subito un intervento che avrebbe dovuto permettergli di riprendere ad usare la parte sinistra del corpo. Ma evidentemente le cose non sono andate come i medici avevano sperato e Wrightson, purtroppo, ci ha abbandonati.

Artista conosciuto ai più per essere stato il co-creatore di Swamp Thing, Wrightson è stato sicuramente uno dei migliori disegnatori di fumetti horror del mercato americano. Abbandonata la DC Comics negli anni settanta, Wrightson approdò alla Warren Publishing per disegnare riduzioni a fumetti in bianco e nero dei romanzi di autori quali H.P. Lovecraft ed Edgar Allan Poe, cosa che gli valse il plauso di molti autori ed artisti dell'epoca.

Ciao Bernie, e grazie di tutti i meravigliosi fumetti ce ci hai consegnato.

