Ash Vs The Army of Darkness, la Dynamite annuncia la nuova serie

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo martedì 21 marzo 2017

Il franchise della serie di film de La Casa è saldamente in mano alla Dynamite Entertainment che, a breve, pubblicherà una nuova testata intitolata Ash Vs The Army of Darkness!

La Dynamite Entertainment sa bene quanto agli americani piacciano le storie di Ash de La Casa, storico personaggio della trilogia cinematografica di Sam Raimi che ha già avuto parecchie trasposizioni fumettistiche. E dato che quest'anno si festeggeranno i 25 anni dall'uscita de L'Armata delle Tenebre (terzo film del franchise de La Casa), la Dynamite ha deciso di pubblicare una nuova serie intitolata Ash Vs The Army of Darkness che, come avete capito, riprenderà praticamente tutte le tematiche trattate nella pellicola sopracitata!

Scritto da Chad Bowers e Chris Sims e disegnato da Mauro Vargas, il numero #0 di Ash Vs The Army of Darkness verrà venduto dalla Dynamite al prezzo di lancio di soli 0,99$, offerta che la casa editrice ha chiamato ironicamente "S-Mart Special Pricing" in onore del supermarket dove lavora Ash. Ed è proprio dallo S-Mart che, a quanto pare, inizieranno le nuove avventure fumettistiche del personaggio, un po' come nel terzo film de "La Casa"!

Il numero #0 Ash Vs The Army of Darkness sarà pubblicato dalla Dynamite ad aprile di questo 2017.

via | Newsarama