Dark Days, la DC Comics annuncia un nuovo maxievento

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo martedì 21 marzo 2017

La DC Comics affila i coltelli in vista dell'estate di pubblicazioni del 2017, e lo fa annunciando un nuovo maxievento chiamato Dark Days!

Dark Days, ovvero "Giorni Oscuri": è questo il titolo che la DC Comics ha scelto per la nuova maxisaga che percorrerà tutto l'arco estivo di pubblicazioni della casa editrice americana e che, stando alle prime notizie, conta già delle collaborazioni importantissime! Ritornata alla formula delle saghe/evento dopo le brevi parentesi di Forever Evil e Convergence, la DC Comics affida a Scott Snyder e James Tynion IV il compito di narrare questa nuova storia insieme ad artisti del calibro di Jim Lee, Andy Kubert e John Romita Jr., che si alterneranno sui due one-shot Dark Days: The Forge (previsto per il 14 giugno 2017) e Dark Days: The Casting (12 luglio). Ma di cosa parlerà esattamente Dark Days?

Le informazioni sulla maxisaga sono davvero poche, ma dalle prima parole di Snyder si intuisce un certo legame tra Dark Days e la run dell'autore su Batman, quindi si suppone che la saga sarà decisamente "Bat-centrica". E per chi ama Batman, questa non può che essere musica per le orecchie!

La DC Comics ha dichiarato che maggiori informazioni su Dark Days saranno rivelate durante i prossimi eventi fumettistici americani.

via | Comic Book Resources