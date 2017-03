Jimmy’s Bastards, la Aftershock rivela la sinossi del fumetto di Garth Ennis

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo mercoledì 22 marzo 2017

Jimmy’s Bastards è il nuovo progetto editoriale che vede la collaborazione tra la casa editrice Aftershock e Garth Ennis, ed oggi siamo finalmente in grado di parlare della storia di questo fumetto!

Sapevamo davvero poco su questo Jimmy’s Bastards, nuova storia scritta da Garth Ennis per la Aftershock Comics. Una spy story a tutto tondo di cui la Aftershock ha rilasciato una breve sinossi aggiornata ed accompagnata, finalmente, dalla prima immagine ufficiale dell'albo! E da quanto possiamo leggere da queste prime anteprime su Jimmy’s Bastards, la storia imbastita da Ennis per l'occasione è una spy story "romantica" dove il protagonista, una delle spie più importanti del mondo, sarà al centro di un complotto ordito proprio da una (o più) delle donne che lo hanno amato!

Scritto da Ennis e disegnata da Russ Braun, Jimmy’s Bastards è il secondo lavoro che l'autore pubblica per Aftershock dopo l'ottimo Dreaming Eagles. Un ritorno in grande stile per Ennis che, grazie alla libertà ritrovata nel pubblicare storie "creator-owned", sta pubblicando un sacco di fumetti che spaziano dalle spy-story ai war-comics, veri "punti di forza" dell'autore britannico.

Jimmy’s Bastards #1 sarà pubblicato dalla Aftershock Comics il 14 giugno 2017.

via | Comic Book Resources