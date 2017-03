Wonder Woman 22, Mirka Andolfo alle matite dell'albo

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo mercoledì 22 marzo 2017

Wonder Woman è sicuramente una delle testate più importanti della DC Comics e, ben sapendo questo, siamo davvero felici di scoprire che sarà l'italianissima Mirka Andolfo a disegnare il numero 22 della testata!

Mirka Andolfo è una delle disegnatrici italiane più brave degli ultimi anni, ed i risultati del suo duro lavoro sono sotto gli occhi di tutti. E della bravura della Andolfo sembra essersene accorta anche la DC Comics che, dopo averle affidato le matite di DC Comics Bombshells e Justice League of America: Killer Frost Rebirth #1, ha dato all'artista il compito di disegnare il numero #22 di Wonder Woman! Numero 22 questo che, tra le altre cose, sarà scritto da un autore molto importante qual è Greg Rucka!

La notizia è stata diramata dai ragazzi di Badcomics che, notato i cambiamenti sul sito ufficiale della DC Comics (cambiamenti evidenziati dalla stessa Andolfo circa 16 ore fa), hanno subito scritto un articolo per mettere in risalto quest'importante risultato conseguito dalla disegnatrice italiana. Un risultato che va assolutamente certificato perché, e lo capite bene anche voi, la Andolfo sta disegnando sulla testata regolare di Wonder Woman, mica pizze e fichi!

Speriamo che questa sia solo uno dei tanti tasselli per il riconoscimento internazionale della Andolfo, che merita davvero tanto!

via | Badcomics.it