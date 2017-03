Death Note film, Netflix pubblica il primo teaser HD

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 23 marzo 2017

Il film di Netflix dedicata a Death Note ha finalmente un teaser trailer in HD che possiamo commentare insieme!

Il nuovo film che Netflix dedicherà a Death Note è stato finalmente ufficializzato con un teaser HD pubblicato dalla piattaforma d'intrattenimento digitale ieri sera. Ed è un teaser che sta facendo parlare un po' tutti gli appassionati sia del manga originale di Tsugumi Ōba e Takeshi Obata e sia chi, per pigrizia, ha solo visto l'anime tratto dal fumetto originale. Il perché di tutto questo chiacchiericcio è facilmente traducibile spingendo "play" sul video, ma cercherò di riassumere tutto con una brevissima analisi delle scene principali mostrate in questo teaser...

Premettendo che il film sarà sicuramente un adattamento molto libero dell'opera originale, il Light Turner (Nat Wolff) di questo nuovo live action sembra differire molto dal ragazzo affamato di potere che abbiamo conosciuto in Death Note. Un ragazzo dallo sguardo perso e spaventato che, in una delle scene, arriva addirittura a baciare con passione Mia Sutton (Margaret Qualley), la Misa Misa del film!

Ovviamente è presto per trarre conclusioni sul film, quindi non ci resta che aspettare il 25 agosto 2017 per sapere cosa sarà questo Death Note!