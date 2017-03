ARF! Festival 2017, presentato il poster disegnato da Sara Pichelli

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 23 marzo 2017

L'edizione 2017 dell'ARF! Festival sarà impreziosita da un bellissimo poster illustrato da Sara Pichelli, la disegnatrice romana più famosa del mondo!

I motori dell'ARF! Festival 2017 iniziano a scaldarsi con la presentazione del poster della terza edizione della kermesse romana. Poster che, come potete vedere, è stato realizzato da Sara Pichelli, disegnatrice italiana in forza alla Marvel! Presentato in collaborazione con La Repubblica XL, il poster dell'ARF! Festival 2017 arriva nel bel mezzo di un'intensissima campagna di "avvicinamento" alla manifestazione iniziata sulla pagina Facebook dell'evento. Ed a quanto pare, questa terza edizione dell'ARF! Festival porta in seno tante, tantissime esclusive!

Supponendo che, avendo realizzato il poster dell'evento, la Pichelli sarà ospite dell'ARF! Festival, questo è già il primo nome di una rosa di autori ed artisti che andranno ad animare La Pelandra di Macro Testaccio dal 26 al 28 maggio 2017. Ma se date un'occhiata alla pagina Facebook dell'evento, potete già intuire quali saranno le iniziative e le personalità che saranno coinvolte quest'anno. E che personalità, aggiungerei!

L'ARF! Festival 2017 sembra già un evento di quelli da non perdere, ma ci serviranno più informazioni per capire il reale valore di questa manifestazione!

via | La Repubblica XL Facebook Page