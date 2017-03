Spider-Man: Homecoming, online tutti i poster rivelati

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo lunedì 27 marzo 2017

Tra venerdì e sabato scorso, i Marvel Studios e la Sony Pictures hanno rivelato ben tre nuovi poster di Spider-Man: Homecoming, nuovo film dedicato all'arrampicamuri newyorkese!

Spider-man: Homecoming non è ancora uscito e già fa parlare di se e dei poster pubblicati dai Marvel Studios e dalla Sony Pictures tra venerdì e sabato. E perché questi poster sono stati così "chiacchierati"? Perché in uno di questi, il giovanissimo Peter Parker (qui interpretato ancora una volta da Tom Holland) viene mostrato in costume da Spider-man mentre ascolta un po' di musica disteso comodamente su un muretto! Un'immagine decisamente giovanile che si adatta all'età del personaggio, ma che ha fatto storcere un po' il naso a qualche "purista"!

Ovviamente le polemiche sono sterili ed inutili, perché sappiamo tutti che il Peter Parker di Spider-man: Homecoming è un liceale, quindi è normale che il ragazzo si rilassi un po' tra un'arrampicata e l'altra. Ma in molti pensano che così si dia un taglio decisamente "teen" alla pellicola, dimenticando che Spider-man rimane comunque un supereroe con "superproblemi".

Voi cosa ne pensate di questa strana polemica sui poster di Spider-man: Homecoming? Dite la vostra, se vi va!

via | Newsarama