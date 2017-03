Love is Love, IDW Publishing e DC Comics devolvono 165mila dollari alle vittime della strage di Orlando

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo martedì 28 marzo 2017

Love is Love, il fumetto creato appositamente dalla IDW Publishing e dalla DC Comics per raccogliere fondi da devolvere alle vittime della strage di Orlando, ha guadagnato ben 165mila dollari!

La IDW Publishing e la DC Comics hanno centrato appieno l'obiettivo che s'erano prefissati per Love is Love, fumetto che le due case editrici hanno pubblicato in dicembre e di cui parte dei ricavati saranno devoluti alle famiglie delle vittime della Strage di Orlando. Ma quanto, di concreto, le due case editrici andranno a devolvere? Stando a quanto riportato da Marc Andreyko (curatore del progetto) sul Washington Post, Love is Love ha già guadagnato qualcosa come 165mila dollari, che saranno ovviamente versati dalle due case editrici alla OneOrlando, progetto della fondazione Equality Florida che si sta occupando di questa iniziativa.

Immagino che sia stato fantastico, sia per la IDW Publishing che la DC Comics, vedere con quanto affetto e passione i lettori hanno acquistato Love is Love che, pur essendo un fumetto antologico "one-shot", vanta collaborazioni illustrissime di autori ed artisti quali Brian Michael Bendis, la scrittrice J.K. Rowling e Jim Lee.

Speriamo che questo sia solo un piccolo mattone che vada a costruire una casa più grande. Una casa piena di amore, ovviamente.

via | Comic Book Resources