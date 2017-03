Inhumans film, i Marvel Studios rivelano il nuovo logo

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo martedì 28 marzo 2017

Il film su Inhumans è ancora "top secret" per noi poveri utenti, ma i Marvel Studios stanno facendo trapelare qualcosa di nuovo. Ed è qualcosa di molto, molto succoso!

I Marvel Studios punteranno sicuramente molto su Inhumans, primo film dedicato agli Inumani di Freccia Nera e soci. Ed anche se fino ad oggi le indiscrezioni sul film sono state pochissime, sapere che la casa di produzione ha finalmente diramato quello che sarà il nuovo logo di Inhumans è un segnale di come le cose si evolveranno. Il logo, che come potete vedere è stato pubblicato sull'account Twitter della Marvel Entertainment domenica 26 marzo, è accompagnato da un tweet che ricorda ai fan qualcosa che sembrava dimenticato: Inhumans sbarcherà anche in TV con una serie di 8 puntate che la ABC manderà in onda quest'autunno!

Prepare to meet "Marvel’s #Inhumans" in @IMAX cinemas starting on Sep. 1, followed by the full 8 episode series on @ABCNetwork this fall. pic.twitter.com/bNIdgXKtzD — Marvel Entertainment (@Marvel) 26 marzo 2017

Importante anche notare il cambio di data del film che, almeno nei cinema IMAX, sarà pubblicato dai Marvel Studios il 1 settembre 2017. Non sappiamo ancora se questa data varrà per tutte le versioni del film, ma Inhumans doveva uscire a novembre e, sapendo che ora è previsto per settembre, questo salto di ben due mesi è come dire...sospetto!

Che Inhumans esca a novembre o a settembre poco importa, l'importante è che la Marvel inizi a rilasciare qualche trailer del film!

via | Comics Alliance