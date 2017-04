60 anni di Cocco Bill, al Romics 2017 un evento dedicato a Benito Jacovitti

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo martedì 4 aprile 2017

Quest'anno si festeggeranno i sessant'anni di Cocco Bill, il mitico pistolero bevitore di camomilla nato dalla matita del grande Benito Jacovitti. E sarà il Romics 2017 la prima piazza di questa importante ricorrenza!

Questo 2017 sarà ricordato anche per via dei 60 anni di Cocco Bill, personaggio ideato da quella mente (e matita) geniale del grande Benito Jacovitti. E per omaggiare a dovere uno dei personaggi più iconici del fumetto italiano, gli organizzatori del Romics 2017 hanno ideato l'evento C'era una volta Cocco Bill: i sessant'anni del pistolero di Jacovitti, una conferenza che si svolgerà sabato 8 aprile alle ore 14 presso il padiglione 9 della Nuova Fiera di Roma. Una conferenza che si preannuncia molto bella e a cui parteciperanno personalità quali Edgardo Colabelli (presidente dello Jacovitti Club e fondatore della Casa Museo Jacovitti di Roma) e Gualtiero Viganò.

Ed è bella anche l'idea di accoppiare, a questa conferenza, anche la presentazione della collana Cocco Bill e il meglio di Jacovitti, serie di volumi che la Hachette pubblicherà da agosto e che, come avete sicuramente intuito, raccoglieranno tutte le strisce e le storie più belle del maestro Jacovitti.

Se volevate un motivo in più per andare al Romics e siete fan di Jacovitti, ora non avete più scuse!