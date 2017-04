Dark Nights: Metal, la DC Comics presenta il nuovo evento su Batman

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo mercoledì 5 aprile 2017

Il ritorno di Scott Snyder e Greg Capullo sulle pagine di Batman ha finalmente un nome. Ed è un nome davvero inquietante: date il benvenuto a Dark Nights: Metal!

Dalla DC Comics erano già arrivati diversi segnali circa l'uscita di un nuovo maxi evento dedicato a Batman con Scott Snyder e Greg Capullo rispettivamente ai testi e alle matite della storia. Ebbene, la saga ha finalmente un nome: Dark Nights: Metal! Previsto per agosto 2017, Dark Nights: Metal sarà preceduto dall'uscita di Dark Days: The Forge #1 e Dark Days: The Casting #1, due testate/tie-in che avranno il compito di introdurci in questa nuova maxisaga targata Snyder/Capullo. Una saga che Snyder aveva in mente già dai tempi della Court of Owls, prima run "ufficiale" dell'autore sulle pagine del Batman post-Rebirth.

I dettagli della storia sono ovviamente top secret, ma se avete voglia e tempo da perdere, potete provare a rileggere proprio la saga della Court of Owls per provare a captare gli indizi sparsi da Snyder nella storia. Storia che, come ricorderà bene chi ha letto questa run, è decisamente molto, molto claustrofobica!

A breve avremo sicuramente nuovi aggiornamenti su Dark Nights: Metal, statene certi!

via | Comic Book Resources