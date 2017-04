Romics 2017, annunciati ieri i vincitori del concorso Libri a fumetti

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo venerdì 7 aprile 2017

Come ormai da tradizione, anche in questa XXIma edizione del Romics saranno consegnati i premi per il concorso Libri a Fumetti. Scopriamo quindi quali sono stati i vincitori di quest'anno!

Si rinnova anche nel 2017 il concorso Libri a Fumetti, riconoscimenti assegnati durante il Romics che hanno, come obbiettivo, quello di far conoscere ai lettori i più importanti prodotti editoriali della nona arte pubblicati in Italia. E nella serata di ieri, gli organizzatori del Romics 2017 hanno svelato quali saranno i fumetti vincitori di questa nuova edizione del concorso!

I vincitori, che sono stati selezionati dalla giuria composta da Enrico Fornaroli (direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna), Piero Melati (giornalista ed esperto di fumetti) e Romano Montroni (presidente del CEPELL, Centro per il libro e la lettura), verranno premiati domenica 9 aprile 2017, ovvero nell'ultima giornata di questo Romics "primaverile" 2017. Ed immagino che, notando i tanti ex equo, scegliere quali fumetti premiare e quali no sarà stato un lavoro durissimo per i giudici!

Se siete curiosi di sapere quali sono i fumetti che saranno premiati domenica 9 aprile al Romics 2017, ecco di seguito la lista completa dei vincitori per categoria.

Gran Premio Romics

La casa di Paco Roca - Tunuè

Premio speciale della giuria

L’approdo di Shaun Tan - Tunuè

Miglior libro di scuola anglo-americana (ex-equo)

Morire in piedi di Adrian Tomine - Rizzoli Lizard

La vita con Mister Dangerous di Paul Hornschdemeir - Tunuè

Miglior Libro di scuola giapponese

I guardiani del Louvre di Jiro Taniguchi - Rizzoli Lizard

Miglior Libro di scuola europea (ex-equo)

La casa di Paco Roca - Tunuè

Totaloverfuck di Miguel Angel Martin - Edizioni NPE

Miglior Libro di scuola Italiana

Destini incrociati di G. Palumbo e Zaniboni - Astorina

Miglior Libro di scuola Sudamericana

Perramus di Juan Sasturian e Alberto Breccia - 001 Edizioni

Miglior ristampa (ex-equo)

Sharaz-de di Sergio Toppi - Edizioni NPE

Sam Pezzo di Vittorio Giardino - Rizzoli Lizard

Nuovi Talenti (ex-equo)

All’inizio era una valigia di cartone di Ilaria Marinelli - Secop Edizioni

Spada di Alexander Tripood - Shockdom Edizioni

Menzioni speciali

Cattivik, il genio del male di Silver - Gallucci Editore

Manifest Destiny #1 di Chris Dingess e Matthew Roberts - Saldapress

Dampyr, il figlio del dialvolo di Mauro Boselli, Maurizio Colombo, Mayo Rossi - Sergio Bonelli Editore