Mr. Higgins Comes Home, Mike Mignola annuncia il suo ritorno al fumetto

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo sabato 8 aprile 2017

Mike Mignola non può stare lontano dal tavolo da disegno per troppo tempo e così, dopo una breve pausa dalla fine di Hellboy on Hell, l'autore/disegnatore ritornerà con questo Mr. Higgins Comes Home!

Mike Mignola l'aveva detto: dopo aver concluso Hellboy on Hell, l'autore e disegnatore americano si sarebbe preso una pausa prima di tornare a lavorare su qualcosa di nuovo. E quel qualcosa di nuovo si chiama Mr. Higgins Comes Home, graphic novel che Mignola ha annunciato in un'intervista su io9 e di cui, come potete vedere, abbiamo già la prima immagine ufficiale! Creata in collaborazione con l'artista Warwick Johnson-Cadwell, disegnatore di Helena Crash della IDW Publishing e di una storia di Tank Girl.

La storia sembra già molto interessante: due cacciatori di vampiri cercano di convincere il signor Higgins a rientrare nella scena del delitto di sua moglie, avvenuto nel misterioso Castle Golga. Sicuramente le cose evolveranno in maniera interessante e Mignola, avendo scelto come collaboratore un'artista del calibro di Johnson-Cadwell, sarà molto più concentrato sulla storia del fumetto che sul disegno. E questo è un bene!

Mr. Higgins Comes Home è stato annunciato per il 31 ottobre 2017, anche se le fumetterie americane lo riceveranno il 25 ottobre.

via | Comic Book Resources