Romics 2017, Sio aggredito con una bottiglietta: la video risposta ironica del fumettista

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo domenica 9 aprile 2017

Il Romics si fa ancora teatro di microepisodi di aggressione e, dopo la Coca Cola versata su Quando c'era LVI e il cornetto in faccia a CiccioGamer89, stavolta è stato Sio la vittima delle attenzioni di queste inutili goliardate...

Da qualche anno a questa parte, il Romics è diventato un posto davvero poco sicuro sia per gli avventori che per gli espositori ed ospiti della kermesse. Solo l'anno scorso, durante le due edizioni dell'evento romano, si sono verificati due episodi molto gravi quali la Coca Cola versata "goliardicamente" sul fumetto Quando c'era LVI della Shockdom e il famoso cornetto in faccia a CiccioGamer89, youtuber molto famoso tra i ragazzi. E nell'edizione primaverile di questo Romics 2017, uno youtuber conosciuto come IlCavalierenero94 ha ben deciso di riprendersi mentre lancia una bottiglietta vuota a Simone "Sio" Albrigi. Ma stavolta è successo qualcosa di molto, molto diverso...

Usando l'ironia che lo caratterizza, Sio ha registrato una brevissima "video-denuncia" dove è egli stesso a ridicolizzare l'accaduto, fingendosi costernato per "tanta violenza". Una risposta geniale, a mio avviso.

Ma aldilà di tutto, ancora una volta sorge spontanea una domanda: perché queste cose accadono spesso proprio al Romics?

via | Sio Albrigi - Canale Youtube Ufficiale