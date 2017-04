Thor: Ragnarok, online il primo trailer

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo martedì 11 aprile 2017

Mancano ancora un bel po' di mesi dalla prima di Thor: Ragnarok ma i Marvel Studios, qui stranamente "benevolenti", hanno pubblicato il primo trailer del film!

Thor: Ragnarok sarà pubblicato dai Marvel Studios tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, quindi nessuno si aspettava che la casa di produzione americana rivelasse il primo trailer a distanza di così tanti mesi dalla prima cinematografica. Ed invece, con somma gioia da parte di tutti, i Marvel Studios hanno pubblicato ieri il primo estratto dalla pellicola. Un estratto dove prendono forma tutti i grandi e piccoli indizi che i Marvel Studios hanno disseminato nel corso delle varie convention degli ultimi mesi!

Tante sono le scene da segnalare: da una Hela (qui interpretata da Cate Blanchett) davvero bellissima e apparentemente molto potente fino allo scontro in arena tra Thor (Chris Hemsworth) ed Hulk (Mark Ruffalo), ogni singolo fotogramma di questo film trasuda azione, humor e mistero. Da notare anche l'apparizione di Loki (Tom Hiddleston) e quella di Heimdall (Idris Elba), qui ritratti in maniera decisamente insolita rispetto al passato!

Thor: Ragnarok sarà pubblicato negli States a partire dal 3 novembre 2017, mentre in Italia il film sarà nelle sale il 25 ottobre. In tempo per il Lucca Comics and Games, aggiungerei...

via | Marvel Italy Youtube Page