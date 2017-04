Secret Empire, la Marvel pubblica un video trailer

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo martedì 11 aprile 2017

Da qualche tempo a questa parte, la Marvel ha preso la felice abitudine di realizzare dei video trailer dedicati alle maxisaghe in uscita. Ed anche per Secret Empire questa "tradizione" è stata rispettata!

La Marvel sta scaldando i motori in vista dell'uscita di Secret Empire, prossima maxisaga con protagonista un Captain America versione "villain". Dato che l'evento richiede massima attenzione, la Marvel ha ben pensato di pubblicare un video trailer relativo proprio a Secret Empire dove, com'è successo analogamente per molte delle saghe precedenti, la casa editrice americana ha dato spazio ad editor e autore di commentare la storia che viene presentata. Ed in questo caso, i protagonisti "in carne ed ossa" del video sono Nick Spencer e Tom Brevoort, rispettivamente autore di Secret Empire e Marvel Executive Editor!

Mentre le immagini della saga (alcune inedite, tra l'altro) e i vari "intrallazzi" tra i personaggi vengono mostrati sullo schermo, Spencer e Brevoort parlano di Secret Empire, annunciando che l'evento sarà qualcosa di "inimmaginabile". E noi, a fronte di una preparazione alla saga iniziata praticamente da un anno a questa parte, vogliamo credergli.

Secret Empire #0 sarà pubblicato dalla Marvel il 19 aprile 2017, mentre la conclusione dell'evento è prevista per agosto.

via | Newsarama