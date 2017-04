X-Men: Gold, la Marvel ha terminato il contratto con Ardian Syaf

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo mercoledì 12 aprile 2017

La polemica circa le citazioni antisemite ed anticristiane inserite dall'artista Ardian Syaf in X-Men Gold #1 hanno costretto la Marvel a licenziare in tronco il disegnatore indonesiano!

Le polemiche relative alle citazioni antisemite ed anticristiane inserite dall'autore Ardian Syaf in X-Men: Gold #1 hanno costretto la Marvel a prendere dei provvedimenti durissimi nei confronti dell'artista indonesiano. Provvedimenti che si sono tradotti nella "terminazione" del contratto tra l'artista e la casa editrice, con susseguente cambio di disegnatore per la testata e sconvolgimento dell'ordine di pubblicazione di X-Men: Gold. Ed il tutto accade a distanza di qualche ora dallo status su Facebook di Syad che, quasi "cadendo dal pero", annuncia che la sua carriera è ormai finita.

La faccenda di Syad, che ha commesso una cosa ben più grave di una semplice "ingenuità" dettata da credenze politico/religiose, mi ha fatto riflettere su un aspetto importante della vicenda: ma gli editor della Marvel controllano le tavole dei disegnatori? Se qualcuno si fosse preso la briga di controllare le tavole, tutte queste polemiche non avrebbero avuto modo di esistere, e Syad stesso sarebbe stato "bocciato" prima della pubblicazione.

Spero che in Marvel qualcuno si assuma le sue responsabilità e che, in futuro, episodi del genere non accadano più.

