La Sergio Bonelli Editore dona 500mila euro per i bambini nefropatici

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo mercoledì 12 aprile 2017

Grande e bellissima iniziativa quella della Sergio Bonelli Editore che, per l'inaugurazione del nuovo centro per bambini nefropatici del Policlinico di Milano, ha donato ben 500mila euro alla struttura!

La Sergio Bonelli Editore è sempre stata una casa editrice che ha fatto della beneficenza e dell'aiuto ai più bisognosi una delle sue caratteristiche principali. Ed ancora una volta, la SBE ha dato prova di questa sua peculiarità donando ben 500mila euro all'Unità Operativa Complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrica del Policlinico di Milano. La notizia, diffusa da La Stampa, parla dell'inaugurazione di un centro specializzato intitolato alla memoria di Sergio Bonelli che si occuperà di fornire tutto il supporto necessario ai bambini con problemi nefropatici.

L'iniziativa è davvero lodevole, e per una volta approfitto dello spazio che occupo da anni su Comicsblog per dire una cosa da nipote ed amico di persone che hanno avuto (o hanno ancora, purtroppo) problemi nefrologici sin da piccoli: grazie SBE. Grazie perché la ricerca ha sempre bisogno di una mano, e voi avete contribuito a darla. E grazie a nome di chi, come me, ha vissuto sulla sua pelle le problematiche di pazienti nefrologici.

Auguro al centro Sergio Bonelli una lunga e prosperosa vita.

via | La Stampa