Wonder Woman, Greg Rucka e Liam Sharp lasceranno la testata

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 13 aprile 2017

A distanza di poche ore l'uno dall'altro, Greg Rucka e Liam Sharp hanno annunciato che lasceranno Wonder Woman, ma non la DC Comics!

Wonder Woman è una delle testate del post-Rebirth che più ha appassionato i lettori d'oltreoceano, e questo è dovuto grazie (e soprattutto) al lavoro dell'autore Greg Rucka e dell'artista Liam Sharp. Ma ieri, a distanza di poche ore l'uno dall'altro, sia Rucka che Sharp hanno annunciato che lasceranno presto la testata per concentrarsi su altri progetti, alcuni dei quali (ma questo sembra essere solo il caso di Sharp) sono interni proprio alla DC Comics! Ben diversa la situazione di Rucka che, annunciato l'abbandono di Wonder Woman dopo il numero #25, non ha specificato quali saranno i suoi piani per il futuro.

È un vero dispiacere perdere, in un colpo solo, due dei protagonisti del rilancio di Wonder Woman. Sharp sicuramente lavorerà nei vari tie-in di Wonder Woman inseriti in Dark Nights: Metal (prossima maxisaga della DC Comics), mentre Rucka potrebbe usare il tempo a disposizione per concentrarsi sulle varie testate "creator-owned" che sta pubblicando con la Image Comics e la Oni Press.

Ora la palla passa alla DC Comics, che dovrà trovare presto un team creativo all'altezza di Wonder Woman!

via | Comic Book Resources