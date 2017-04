One Piece, spoiler capitolo 862

Dopo una meritata settimana di pausa, Eiichiro Oda torna con un capitolo di One Piece davvero eccezionale, pieno di azione e tantissimi colpi di scena!

Come sempre, ricordiamo a tutti i lettori italiani di non proseguire nella lettura mentre, se seguite la serializzazione giapponese di One Piece, potete tranquillamente usufruire delle nostre anticipazioni.

Dopo il salto troverete il link di rimando al capitolo 861 e le prime indiscrezioni (confermate e con immagini) del capitolo 862.

Riassunto e spoiler capitolo 861 (link)

Spoiler capitolo 862

Rufy, ancora stanco per via delle tante battaglie combattute a Whole Cake Island, non ne vuole proprio sapere di svegliarsi! Jinbe prova a prendere a schiaffi il ragazzo nel tentativo di svegliarlo, ma nemmeno le sberle del "Cavaliere del Mare" hanno effetto sul nostro Rufy, che continua a dormire come niente fosse. Jinbe urla a Rufy che non può abbandonare Sanji in questo modo, mentre gli altri dicono al pirata che un po' di carne potrebbe fungere da "sveglia" per l'assonnato capitano. Ed effettivamente, mentre Jinbe si sgola nel tentativo di svegliare Rufy, quest'ultimo balbetta qualcosa come "posso ancora mangiare". Il tutto accade mentre la cerimonia sta già iniziando, con Sanji e Pudding che sono praticamente arrivati all'altare!

L'arrivo in grande stile degli sposi viene salutato dalla folla in un tripudio di gioia e canti come mai avevamo visto in One Piece. Ma i pensieri dei due sposi non combaciano: se da un lato abbiamo Pudding che non vede l'ora di far fuori il suo futuro "marito", dall'altro abbiamo Sanji che sta cercando di resistere alla bellezza della futura "moglie" per concentrarsi a dovere nello scansare il proiettile mortale! Anche il capocuoco di Big Mom sta cantando tutta la sua gioia per queste imminenti nozze e, mentre tutti intorno a lui ballano e suonano, l'uomo richiama a se l'arrivo dell'enorme torta nuziale. Una torta fantastica e a più piani, che il cuoco ha decorato con monili, teschi e croci! Il capocuoco Streusen riceve i complimenti di tutti gli invitati e Big Mom, con gli occhi a cuoricino, dice al suo sottoposto che non vede l'ora di divorare quella torta dall'aspetto così delizioso e "brillante"!

Sanji e Pudding stanno finalmente arrivando davanti al prete, con tutti gli inviati che fanno i complimenti agli sposi. Ovviamente Pudding è al centro delle attenzioni del pubblico femminile (e di Sanji) per via della sua bellezza e del suo candore, e questa cosa provoca un po' di battutine da parte degli invitati. Battutine rivolte, ovviamente, alle donne ivi presenti. Notato come tutti si stanno divertendo, Big Mom non vede l'ora che il piano per l'assassinio di Sanji e dei Vinsmoke vada a compimento, in modo da offrire agli spettatori "uno spettacolo che non dimenticheranno mai". Big Mom si scusa retoricamente con i Vinsmoke per tutto quello che succederà da ora in poi, ma i suoi pensieri non possono essere uditi da Judge e dai suoi figli...

Yonji sembra invidiare un po' Sanji: la bellezza di Pudding ha conquistato Yonji che, guardando con chi sta sposando il fratello che tanto ha odiato, vorrebbe tanto essere al posto di Sanji. Ichiji e Niji ricordando subito a Yonji che sposarsi con una delle figlie di Big Mom vuol dire sottostare ai voleri dell'Imperatrice Pirata, e che Sanji si sta solo sacrificando per un "bene superiore". Reiju, che è l'unica a sapere cosa vuol fare Big Mom ai Vinsmoke, nota che il tavolo riservato a loro è scoperto e facile da colpire e che, tutt'attorno a loro, ci sono solo i figli di Mama. La ragazza sembra accettare il fatto di dover morire proprio lì insieme al Germa e al resto della sua famiglia, ma non riesce a capire come mai Sanji non sia scappato. L'unica cosa che può fare, in questo momento, è fidarsi di Rufy...

Il prete procede veloce con la cerimonia e Rufy, che sta mangiando un cosciotto di pollo, dice agli amici che manca poco al segnale (ricevendo, ovviamente, gli insulti da parte dei presenti, considerato che ha dormito fino a qualche minuto prima). Ed effettivamente, come predetto da Rufy, il momento sta per arrivare: il prete ha ordinato a Sanji di sollevare il velo per baciare la sposa, ed è proprio qui che Pudding dovrebbe sparare in faccia al ragazzo. Ma Katakuri ha una visione di Pudding che cade a terra piangendo, e questa cosa dovrebbe avvenire tra pochi istanti! La cosa sembra sconvolgere Katakuri a tal punto che, notato il suo disagio, uno dei fratelli chiede al ragazzo cos'ha. Ma perché Katakuri ha visto Pudding piangere?

Sanji solleva il velo di Pudding che, con uno sguardo da vera "malvagia", dice al ragazzo di ammirare il suo "orribile terzo occhio". Sanji, leggermente sorpreso ma per nulla scandalizzato, risponde a Pudding dicendo che il terzo occhio è davvero "molto bello", e questa cosa lascia praticamente interdetta la figlia di Big Mom, che inizia a piangere copiosamente! Sanji pensa d'aver ferito Pudding con le sue parole e, per scusarsi, dice alla sua sposa che vedere il suo terzo occhio da vicino l'ha in qualche modo "attratto". Mama nota che Pudding non ha ancora sparato a Sanji, ma la donna non sa (o finge di non sapere) che uno dei complessi più grandi di sua figlia sembra essere proprio quel terzo occhio...

Pudding ricorda come Mama, disgustata dal terzo occhio della ragazza, la costrinse a crescersi la frangetta per non essere costretta a vederlo. Questo viene sommato ad una serie infinita di angherie, insulti e soprusi che Pudding ha subito proprio per via di quell'occhio che Sanji ha definito "bellissimo". Ed è proprio a causa di quel terzo occhio che Pudding è diventata una "bambina malvagia" perché, per difendersi dai soprusi, la piccola ha imparato a farsi rispettare con la violenza. Una violenza cieca e disumana. Quella stessa violenza che Pudding deve operare ai danni di Sanji ma che, a quanto pare, la ragazza non riesce a concretizzare! Pudding si mette quindi nella stessa posizione della predizione di Katakuri, che dimostra così d'averci "azzeccato" ancora una volta. Ma ora si pone un problema bello grosso: tutti i figli di Big Mom aspettavano lo sparo di Pudding per poter uccidere i Vinsmoke, ma sembra proprio che la ragazza non sia in grado di fare nulla! Ma Big Mom aveva pensato anche a questa evenienza e così, notata l'impossibilità di Pudding nell'infierire il colpo fatale a Sanji, fa segno al prete di sparare allo "sposo"...

Mentre Sanji si piega verso Pudding per vedere come sta la "sposa", Katakuri predice che il ragazzo schiverà il colpo del prete. Preoccupato per quanto ha visto, Katakuri lancia una delle sue caramelle all'indirizzo di Sanji. Ma qui succede qualcosa di davvero inaspettato: Katakuri aveva predetto che Sanji avrebbe schivato il colpo, ma non si è accorto che in realtà lo "sposo" ha schivato la sua caramella, che è andata a colpire il prete proprio mentre questo aveva estratto la pistola! Accidentalmente, il prete fa partire un colpo che va a vuoto e, sentito il rumore che sarebbe stato "il segnale", i ragazzi dicono a Rufy di prepararsi...

Lo sparo fa sobbalzare i Vinsmoke, che stanno cercando di capire da dove sia partito il colpo e se è stato davvero il prete a estrarre la pistola. Katakuri, allarmato, si pone davanti a Big Mom che, preoccupata, chiede al figlio cosa è successo a Pudding. Katakuri risponde dicendo che Pudding è l'ultimo dei loro problemi perché, proprio in questo momento, sta per succedere qualcosa che è aldilà persino delle sue competenze! Gli altri figli di Big Mom non hanno capito cosa devono fare e se il colpo del prete è il segnale a cui devono affidarsi oppure no, e questo sta generando parecchia confusione tra chi sa cosa voleva fare Mama al matrimonio di Pudding. Ma ad un tratto, l'enorme torta nuziale di Big Mom inizia a muoversi!

Tra il caos generale, almeno una trentina di Rufy escono dalla torta nuziale chiamando a gran voce Big Mom che, stupefatta, vede la sua agognata leccornia sparsa in giro per la sala! Ma Big Mom non sa quello che i ragazzi hanno in mente, e forse nemmeno Katakuri è riuscito a predire tutto quello che dovrebbe succedere nel prossimo capitolo di One Piece!

