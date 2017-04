Your Pal Archie, ritorna la versione classica di Archie

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo martedì 18 aprile 2017

La Archie Comics ci ha preso gusto a rimodernare i suoi personaggi e così, dopo il primo reboot, la casa editrice americana lancia una nuova testata dallo stile classico ma da look moderno: Your Pal Archie!

Il reboot che ha cambiato la Archie Comics nel 2015 continua oggi con Your Pal Archie, prossima testata della casa editrice americana che arriverà negli scaffali delle fumetterie d'oltreoceano a partire da luglio 2017. Ma diversamente da quanto avvenuto con Archie e alcuni degli altri albi del nuovo corso della Archie Comics, in Your Pal Archie lo stile che Ty Templeton (autore/inchiostratore) e Dan Parent (disegnatore) hanno scelto per la testata sarà decisamente retro', ma con alcuni "ritocchini" estetici che svecchieranno di un po' i personaggi!

Come potete vedere dall'immagine della cover, i personaggi di I Am Archie sembrano molto più contemporanei rispetto al passato, mantenendo comunque lo stile classico delle vecchie testate targate Archie Comics. A detta di Newsarama, Templeton e Parent si sono ispirati molto ai personaggi visti in Riverdale, live-action della CW con protagonisti proprio Archie e i suoi amici.

Speriamo che, diversamente da Riverdale, questo I Am Archie non sia un teen-drama dalle tinte oscure!

via | Newsarama