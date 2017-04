Guardians of the Galaxy, James Gunn dirigerà anche il terzo film

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo martedì 18 aprile 2017

Che l'universo cinematografico dei Guardians of the Galaxy si espanderà con un terzo film lo sapevamo da tempo, ma che James Gunn abbia accettato di dirigere anche questo capitolo è roba nuova!

I Marvel Studios avevano già annunciato che ci sarebbe stato un terzo film dedicato ai Guardians of the Galaxy, ma il regista James Gunn non aveva ancora dichiarato se sarebbe stato di nuovo lui a dirigerlo oppure no. Ebbene, dopo qualche mese di indecisione, Gunn ha scritto ieri un lunghissimo post su Facebook dove ha confermato che sarà lui il regista del "Vol. 3" di Guardians of the Galaxy! La notizia ha fatto felici molti dei fan della saga cinematografica di Gunn che, per l'occasione, ha anche rivelato una piccola indiscrezione sul Marvel Cinematic Universe...

Stando a quanto dichiarato da Gunn, Guardians of the Galaxy Vol. 3 si svolgerà ben 10 anni dopo Infinity Wars, terzo/quarto capitolo delle avventure sul grande schermo degli Avengers. E sarà proprio "Vol. 3" a chiudere l'enorme cerchio narrativo creato dai Marvel Studios in questi lunghissimi anni! Un compito enorme, che Gunn sembra aver accettato di buon grado, assumendosi la responsabilità di quanto andremo a vedere!

Ora non ci resta che andare al cinema per vedere Guardians of the Galaxy Vol. 2, ultima fatica di Gunn con protagonisti Star-Lord e soci!

via | Newsarama