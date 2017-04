Peter Parker: The Spectacular Spider-Man 1, online le prime tavole di Adam Kubert

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo mercoledì 19 aprile 2017

La famiglia Kubert ci ha sempre dato tante soddisfazioni ed Adam, figlio di Joe Kubert e fratello maggiore di Andy, ci sta per regalare uno Spider-man di quelli da "leccarsi i baffi"!

Quando la Marvel ha deciso di affidare ad Adam Kubert i disegni di Peter Parker: The Spectacular Spider-Man, la casa editrice americana sapeva che il figlio di Joe Kubert e fratello maggiore di Andy avrebbe sicuramente fatto un ottimo lavoro. Ed effettivamente, come sottolineato anche Chip Zdarsky (autore della testata), il buon Adam ha svolto il suo compito in maniera talmente certosina che queste, a conti fatti, sembrano essere tra le tavole migliori mai realizzate dal disegnatore americano! E stavolta Zdarsky ha ragione: le prime immagini delle tavole di Kubert sono fantastiche!

Queste prime due doppie splash page di Peter Parker: The Spectacular Spider-Man #1 che la Marvel ha rilevato ci mostrano, come potete vedere voi stessi, un incontro tra il nostro arrampicamuri preferito e Johnny "Torcia Umana" Storm, amico di vecchia data dell'eroe. Bellissimo il modo in cui Kubert ha reso graficamente l'incontro, con tanto di abbraccio finale e commiato tratteggiati con dovizia dei particolari.

Ammirate anche voi la bellezza di queste due tavole e, se volete, diteci la vostra nei commenti!

via | Comic Book Resources