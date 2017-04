Nova, la Marvel terminerà la testata con il numero 7

Nova non volerà più tra le testate "regolari" dell'universo Marvel che, stando alle ultime indiscrezioni, ha deciso di terminare la pubblicazione della nuova serie dal numero #7! A darne conferma sono Ramon Perez (autore) e Jeff Loveness (disegnatore) che, tramite Twitter, hanno risposto alle (giuste) rimostranze dei fan della testata dicendo che loro hanno saputo della chiusura di Nova solo un mese fa. Ma perché la Marvel ha deciso di chiudere Nova dopo soli sette albi? Cosa prevedevano, per Nova, i manager marveliani?

@KaleeshArbiter @VivVizh @JeffLoveness Thank you so much. We got the news a month or so ago and we're able to at least wrap up our story nicely