Marvel's Cloak and Dagger serie TV, online il primo trailer

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 20 aprile 2017

Spuntato praticamente dal nulla sulla pagina Youtube della Marvel, andiamo a guardare quello che è il primo trailer ufficiale di Marvel's Cloak and Dagger, nuova serie TV targata Freeform!

Neanche il tempo di iniziare le riprese della nuova serie TV Marvel's Cloak and Dagger che la casa editrice americana, sul suo canale Youtube, ha pubblicato ieri quello che è il primo trailer di questa nuova avventura televisiva! Annunciata per il 2018, Marvel's Cloak and Dagger sarà la prima serie TV della Marvel ad approdare su Freeform, canale televisivo per ragazzi/young adult di proprietà del network ABC (e quindi della Disney). Ma cosa abbiamo potuto carpire da queste prime immagini di Marvel's Cloak and Dagger?

Creata con l'intento di inserire Cloak and Dagger nel Marvel Cinematic Universe, la serie TV pesca a piene mani dai fumetti con protagonisti questi giovani supereroi, qui interpretati da Olivia Holt (Tandy Bowen/Dagger) e Aubrey Joseph (Tyrone Johnson/Cloak). Due attori giovanissimi per una serie che, seppur apparentemente drammatica, è indubbiamente pensata per un pubblico di teenager e, appunto, young adult.

La Marvel non ha ancora dichiarato la data d'uscita ufficiale della serie, quindi dovremo aspettare che a quel laconico "2018" vengano aggiunti mese e giorno!

via | Newsarama