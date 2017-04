Go Go Power Rangers, la IDW Publishing annuncia una nuova serie

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo sabato 22 aprile 2017

Il film di recentissima uscita dedicato ai Power Rangers ha dato alla IDW Publishing la "spinta" necessaria per rilanciare a dovere l'universo fumettistico del gruppo di eroi della Saban!

Per i ragazzi degli anni novanta come il sottoscritto, leggere "Go Go Power Rangers" ricorda la gloriosa canzoncina/opening della prima serie TV targata Saban con protagonisti Jason, Kimberly, Zack, Trini e Billy, prima formazione originale dei "Rangers". Ed è forse per ricordare a noi "millennials" un po' nerd quei momenti passati davanti alla TV che la IDW Publishing, casa editrice americana che detiene i diritti per lo sfruttamento fumettistico dei Power Rangers, ha deciso di intitolare questa nuova serie a fumetti proprio Go Go Power Rangers!

Scritta da Ryan Parrott e disegnata da Dan Mora, la serie sarà pubblicata dalla IDW a partire da luglio 2017 e si concentrerà, appunto, sul primo team di Rangers apparsi in TV. Un team giovanissimo che Parrott ha deciso di trattare seguendo, come un padre amorevole, il difficile periodo dell'adolescenza degli eroi e delle grandi responsabilità di cui saranno investiti.

Certo, il plot della serie non promette poi un granché, ma è comunque un punto di vista interessante sulla storia dei primi Power Rangers!

via | Comic Book Resources