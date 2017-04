Brian Keene annuncia il suo ritorno al fumetto

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo martedì 25 aprile 2017

Con un post decisamente criptico lasciato qualche giorno fa su Twitter (e passato stranamente in sordina), lo scrittore Brian Keene ha annunciato che ritornerà a scrivere fumetti!

Forse il nome di Brian Keene non è tra i più famosi del fumetto, ma l'autore americano è sicuramente uno degli scrittori horror tra i più apprezzati d'America. E dopo tanti anni di "silenzio editoriale", Keene ha twittato che presto tornerà a scrivere una storia a fumetti per una delle "Big Two" americane, non specificando però se questo nuovo fumetto sarà edito dalla Marvel o dalla DC Comics! Ma perché Keene ha deciso di tornare al fumetto dopo quanto accaduto nel 2014 con The New 52: Futures End, quando rifiutò (insieme a Greg Rucka) di far parte dell'iniziativa editoriale targata DC Comics?

Rumors are true. Doing a Big 2 project again. But unlike Spencer & Slott I won't tell you how to vote or how to feel. Or punch you like Waid — BrianKeene (@BrianKeene) 19 aprile 2017

Autore di Dead of Night: Devil-Slayer della Marvel e di un paio di storie della DC Comics, Keene è conosciuto ai più soprattutto per i suoi romanzi, che gli son valsi anche un paio di prestigiosi Bram Stoker Awards. Sarà quindi interessante sapere su cosa sta lavorando Keene che, da autore di libri horror/crime drama, può dare il suo contributo su un sacco di testate targate Marvel o DC Comics.

Speriamo che Keene ci dia presto qualche informazione in più sulle sue prossime mosse editoriali!

via | Newsarama