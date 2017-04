Kingsman: Il Cerchio d'Oro, online il trailer italiano del film

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo mercoledì 26 aprile 2017

La 20th Century Fox ha pubblicato il primo trailer di Kingsman: The Golden Circle, primo seguito di un film tratto da un fumetto di Mark Millar che non ha corrispondenza con i fumetti dell'autore!

Il franchise cinematografico di Kingsman si amplierà presto con l'uscita di Kingsman: Il Cerchio d'Oro, secondo film tratto dall'omonima serie pubblicata da Mark Millar per la Icon Comics/Marvel. E visto che mancano ancora parecchi mesi prima di settembre, la 20th Century Fox ha ben pensato di "rilasciare" il primo trailer della pellicola, in modo che tutti ci si possa fare un'idea del nuovo film diretto da Matthew Vaughn. Ed è importante sapere che Kingsman: Il Cerchio d'Oro sarà, a conti fatti, il primo film tratto da un'opera di Millar che non dovrebbe avere nessuna corrispondenza con le storie pubblicate dall'autore!

Visto che Kingsman - Secret Service è piaciuto tantissimo ai produttori della Fox, sia Millar che Vaughn hanno lavorato ad un seguito del film che contenesse elementi del fumetto originale "mischiati" a nuove idee e nuovi personaggi. Un adattamento diverso dai quanto avvenuto con Kick-Ass, ad esempio, dove gran parte degli elementi dei due film erano ritrovabili anche nei fumetti di Millar.

Kingsman: Il Cerchio d'Oro sarà pubblicato in Italia ad ottobre di questo 2017.

via | 20th Century Fox Italia - Youtube Channel