Dark Nights: Metal, Greg Capullo pubblica la prima immagine di Batman

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo mercoledì 26 aprile 2017

Greg Capullo ha pubblicato il primo disegno di Batman in Dark Nights: Metal, prossimo maxievento della DC Comics annunciato per questo 2017!

Che Greg Capullo non vedesse l'ora di tornare a disegnare Batman lo s'era capito dalle dichiarazioni rilasciate dall'artista in vista dell'uscita di Dark Nights: Metal, prossimo maxievento della DC Comics che vede tra i protagonisti proprio il Cavaliere Oscuro. Ma Capullo non si è fermato alle semplici dichiarazioni e così, dal suo account Twitter, il disegnatore americano pubblica la prima immagine del Batman che vedremo in Dark Nights: Metal! Certo, l'immagine è davvero piccola e poco dettagliata, ma da questo post si capisce una cosa importantissima: Capullo è tornato alla carica, ed è più motivato che mai!

Tra i disegnatori più apprezzati del progetto New 52, Capullo ha capitalizzato il successo riscontrato su Batman andando a disegnare Reborn, serie della Image Comics scritta da Mark Millar. Ma quando la DC Comics gli ha proposto di tornare a lavorare insieme a Scott Snyder su una storia con Batman come protagonista, Capullo non ci ha pensato due volte ed è tornato a disegnare il suo amato Cavaliere Oscuro!

Ricordiamo che Dark Nights: Metal sarà pubblicato dalla DC Comics a partire da agosto 2017.

via | Comic Book Resources