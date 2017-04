He-Man film, la Sony ha annunciato la data d'uscita

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo giovedì 27 aprile 2017

Dopo anni ed anni di attesa e di rumors, sembra infine giunto il momento di segnarci sul calendario la data d'uscita del film della Sony dedicato ad He-Man!

He-Man è uno dei personaggi più amati della generazione anni 80/90 e la Sony Pictures, che detiene i diritti per lo sfruttamento cinematografico del franchise, sono anni che cerca di realizzare un film che possa piacere sia alla vecchia che alla nuova "guardia". Per la precisione, è dal 2009 che la Sony dichiara di lavorare ad un film su He-Man, e capite bene che ben otto anni di annunci e "sentito dire" sono davvero tanti. Ma a quanto pare, sembra che gli studios siano finalmente riusciti a dare a Masters of the Universe (questo il titolo provvisorio del film) una data d'uscita ufficiale!

By the power of Grayskull! Sony's MASTERS OF THE UNIVERSE stakes out December 18, 2019. He-Man! — Exhibitor Relations (@ERCboxoffice) 27 aprile 2017

Come riportato su Twitter da Exhibitor Relations, Masters of the Universe è stato annunciato dalla Sony per il 18 dicembre 2019, ben dieci anni dopo l'acquisizione dei diritti da parte dell'azienda. Non è stato specificato se McG (al secolo Joseph McGinty Nichol) sarà ancora il regista della pellicola, ma se la Sony non si è ancora espressa in merito, allora suppongo che Nichol sia ancora in pista.

Speriamo solo che questa data d'uscita sia davvero definitiva, perché in questi otto anni di "rumors" di date ne sono uscite anche troppe!

