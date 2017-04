Kingsman, Mark Millar annuncia il ritorno del fumetto

Mark Millar è sicuramente tra gli autori di fumetti più "cinematografici" del mondo, e l'uscita di Kingsman: Il Cerchio d'oro (di cui vi ho parlato proprio ieri) è la dimostrazione pratica di quanto appena affermato. Ma Millar è anche un piccolo "self-editor" (se così vogliamo dire) e così, cogliendo la palla al balzo, l'autore scozzese dichiara che, proprio a settembre di questo 2017, è prevista l'uscita di un nuovo fumetto che riprenderà il franchise di Kingsman! Titolo dell'opera? Kingsman: The Red Diamond!

This would probably be a good time to mention that a new Kingsman comic starts in September too. Kingsman: The Red Diamond. More later :)