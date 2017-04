Sandman film, Neil Gaiman dice la sua sul progetto

Di Francesco "Zoroastro" Fusillo sabato 29 aprile 2017

Il film dedicato a Sandman è ancora in cantiere e Neil Gaiman, autore del fumetto originale, ha provato a dire la sua sul progetto e su quello che vorrebbe per il suo Morfeo!

Chi meglio di Neil Gaiman potrebbe sapere cosa ne sarà del film della Warner Bros dedicato a Sandman, storica serie firmata dall'autore inglese a cavallo tra gli anni ottanta e novanta? Ed è un'opinione decisamente interessante quella fornita da Gaiman che, e ce lo auspichiamo tutti, dovrebbe parlare più spesso con i manager della Warner Bros. Perché? Intervistato da The Hollywood Reporter, Gaiman ha dichiarato che troppe cose di Sandman sarebbero lasciate fuori da un adattamento cinematografico e che, forte di ben 75 albi (più speciali), la sua storia sarebbe stata perfetta se trasposta in chiave televisiva!

Effettivamente, se ci pensate bene, Gaiman ha ragione: come si fanno a condensare più di 75 albi in un film di due ore/due ore e mezza? Gaiman dice inoltre che la Warner è consapevole del fatto che Sandman è uno dei "gioielli più pregiati della sua corona", ed è appunto per questo che il film è in "lavorazione" dal 1996!

Gaiman ha detto la sua, ma ora la palla passa necessariamente alla Warner Bros, che deve decidere cosa fare di un franchise importante come quello di Sandman!

via | Newsarama